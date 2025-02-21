«Это и возможно, и рентабельно, и безопасно» – Путин о создании атомных подводных газовозов

Российские специалисты ведут разработку проекта подводного атомного газовоза, которая обещает быть и безопасной, и рентабельной.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У многих просто проскочила эта информация, а коллега сейчас сказал о возможности создания подводных газовозов. Когда мне Михаил Валентинович [Ковальчук президент Курчатовского института] пару лет назад упоминал об этом, я сказал: «ну ладно, не болтай, на подводных лодках газ будем возить, что ли?».

Ничего подобного, «Газпром» и «Новатэк» считают, что это вполне возможно – и рентабельно будет, будет эффективно», – заметил он.