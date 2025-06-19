«Это должно стать войной Европы»: экс-депутат Рады подбивает ЕС на авантюру

Вадим Москаленко.  
19.06.2025 15:27
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Страны западного блока должны выделять Украине больше денег либо напрямую поучаствовать в войне.

Об этом в ходе выступления в финансируемом США «Евразийском Центре» заявила депутат Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны выделять Украине больше денег либо напрямую поучаствовать в войне. Об...

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«Мне трудно понять, почему европейские и западные партнеры готовы инвестировать в свои системы обороны менее 3,5% ВВП или даже меньше. С другой стороны, их военная помощь Украине и ее обороне составляет менее 0,1% ВВП Запада. Украину нельзя считать щитом навсегда. Это действительно важно. Я понимаю, когда Марк Рютте сказал, что мы не на войне, но и не в мире. Похоже, что война России против Украины – это война в Европе.

И я бы хотела, чтобы это была война Европы, чтобы конфисковать российские активы, увеличить производство оружия и подготовиться к нападению со стороны России оси тиранов», – сказала Гопко.

Она пожаловалась, что за последние годы у России появилось много сильных союзников.

«11 лет назад, когда Россия начала свою агрессию против Украины, она действовала в одиночку. Сейчас в войне участвуют северокорейские войска, граждане Китая. Иран помогает России беспилотниками и ракетами», – подытожила экс-депутат.

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