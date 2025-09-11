Нет ничего необычного в результатах выборов в Норвегии, где у власти остались русофобы-заукраинцы, и ни один из фаворитов кампании не пытался оспорить нынешний курс.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог из Финляндии Йохан Бекман.

«В Европе, в том числе и в Норвегии – масштабная украинизация политики и истеблешмент. В 2014-м году, когда Крым вернулся в состав России, русофобская агрессия имела единичные случаи, тогда европейские политики пытались анализировать ситуацию. А сейчас ситуация полностью изменилась. Фактически ЕС и НАТО ведут ту же политику, что и киевский режим, лидеры повторяют лозунги бандеровцев. То есть, идет полномасштабная бандеризация Европы, чьи лидеры стали фактически укронацистами. Укронацизм – это главная идеология Европы, это надо признать. А это – особое направление русофобии», – сказал собеседник.

Бекман указал, что подобный курс приводит к проблемам экономики Европы.

«Европейская элита зациклена на одной общей теме – это «смерть России», они откровенно об этом говорят. Что нельзя вести никакие переговоры, а нужно отправлять больше оружия Украине. Во многом из-за этого в странах Европы сегодня экономический кризис, идут разговоры о пересмотре бюджета, росте расходов на оборону, а для этого необходимо сокращение расходов на социальную сферу», – напомнил эксперт.

«На примере Норвегии мы видим, как накопилось немало болезненных проблем. Возьмем, например, рост цен на электроэнергию, на жилье, на аренду, кризис здравоохранения, я уже не говорю о миграционном давлении, вопросы распределения нефтегазовых доходов… Люди-то понимают, что многое сейчас работает не так, как раньше. Ну, а государству, конечно, намного проще мобилизовать население против внешнего врага. Отсюда русофобская риторика и вечные разговоры о российской угрозе», – поясняет Бекман.

Однако игра на «российской угрозе» может сыграть с Европой дурную шутку – «она загоняет ее в еще большую зависимость».