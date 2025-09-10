8 сентября в Норвегии завершились парламентские выборы, по итогам которых в скандинавской стране-соседке сохранили позиции силы, выстраивавшие крайне тупую и агрессивную политику в отношении России, снабжавшие киевский режим оружием и финансами, поддерживавшие антироссийские санкции, уничтожив трансграничную торговлю и доведя до упадка собственную провинцию Финнмарк.

Достаточно упомянуть, что одной из причин победы правящей Рабочей партии называется экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, вернувшийся в норвежскую политику прошлой зимой в роли министра финансов. Утверждается, что деятель, на протяжении 10 лет курировавший антироссийскую линию Североатлантического блока, пользуется такой популярностью у оболваненных русофобией земляков, что добавил 10% находящимся у власти леволибералам.

Главой норвежского правительства имеет все шансы остаться 65-летний Йонас Гар Стёре. При нём страна присоединялась к антироссийским санкциям (хотя королевство не входит в Евросоюз), а в конце августа во время визита в Киев Стёре обещал, что Норвегия совместно с Великобританией будет помогать Украине терроризировать БЭКами российские побережье на Чёрном море. Более того, в последний день лета на заседании Совбеза ООН норвежский представитель заявил о готовности участвовать в НАТОвской оккупации Украины в рамках ввода контингента т.н. «Коалиции желающих».

Увы, но в Норвегии сложился антироссийский консенсус. Прискорбный факт, но ни одна из ведущих сил не посмела подвергнуть даже малейшей критике нынешний курс. Напротив, местные либерахи готовы укреплять связи с евробюрократией и структурами НАТО во что бы то ни стало. О возможных последствиях столь агрессивной политики для небольшой скандинавской страны местные «элитки» не задумываются в надежде на «зонтик» старших партнеров по альянсу.

Так, глава Консервативной партии Эрна Солберг усердствовала в критике Дональда Трампа после того, как тот назвал киевского узурпатора Зеленского «диктатором». «Оппозиционная» дамочка обвинила президента США в повторении «российской пропаганды», призвав Осло и Брюссель лечь костьми во имя бандеровского режима.

Кстати, Трамп и его администрация проигнорировали выпады, что стало явной болью глубоко периферийных норвежских политиков. Внешнеполитическая доктрина, основанная на жестком прагматизме и принципе MAGA, предусматривает: Вашингтон выстраивает диалог только с теми, кто либо представляет реальную военную или экономическую мощь (как Китай и Россия), либо безоговорочно следует в русле американской политики. Норвегия, несмотря на свой вес в НАТО, в эту парадигму попадает именно как младший партнер, чьему мнению отведен номер в конце списка.

Лишнее подтверждение такого положения Норвегии – никто из фаворитов гонки не посмел указать на истинную проблему – суть политики США по отношению к ЕС и, шире, Европе. А политика эта откровенно направлена на создание максимально выгодных условий для обогащения американской экономики, при которых Европа выступает донором и дойной коровой. Речь идет о торговых пошлинах, давлении в вопросах энергетической безопасности и закупках вооружений.