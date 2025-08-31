Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания готовы участвовать в НАТОвской оккупации Украины

Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания поддержат «коалицию желающих», в случае, если дойдёт до ввода войск на Украину.

Об этом на экстренном заседании Совбеза ООН заявил представитель Норвегии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мир на Украине не может обсуждаться на переговорах без участия Украины. Потребуются гарантии безопасности. Народу Украины необходим всесторонний справедливый, долгосрочный мир, в соответствии с международным правом, а не пауза для того, чтобы Россия подготовилась к возобновлению агрессии.

Страны Северной Европы готовы сыграть активную роль в объединении усилий в рамках «коалиции желающих»… Не должно быть ограничений в отношении ВСУ или на сотрудничестве Киева с третьими странами. Украина – единственная, кто может принимать решения, каких союзников ищет», – вешал норвежский представитель.