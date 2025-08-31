Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания готовы участвовать в НАТОвской оккупации Украины

Константин Серпилин.  
31.08.2025 00:14
  (Мск) , Нью-Йорк
Просмотров: 1698
 
Дзен, НАТО, Норвегия, Украина


Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания поддержат «коалицию желающих», в случае, если дойдёт до ввода войск на Украину.

Об этом на экстренном заседании Совбеза ООН заявил представитель Норвегии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания поддержат «коалицию желающих», в случае, если дойдёт до ввода...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мир на Украине не может обсуждаться на переговорах без участия Украины. Потребуются гарантии безопасности. Народу Украины необходим всесторонний справедливый, долгосрочный мир, в соответствии с международным правом, а не пауза для того, чтобы Россия подготовилась к возобновлению агрессии.

Страны Северной Европы готовы сыграть активную роль в объединении усилий в рамках «коалиции желающих»… Не должно быть ограничений в отношении ВСУ или на сотрудничестве Киева с третьими странами. Украина – единственная, кто может принимать решения, каких союзников ищет», – вешал норвежский представитель.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить