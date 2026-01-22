Даже бетон не спасает украинские подстанции АЭС от российских ракет – эксперт-ядерщик из Киева

Игорь Шкапа.  
22.01.2026 17:16
  (Мск) , Киев
Украинские подстанции, которые отвечают за распределение электроэнергии с АЭС, защищены бетонными укрытиями, которые, тем не менее, пробиваются российскими ракетами.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявила сооснователь ОО «Антикризисный экспертный ядерный центр Украины» Ольга Кошарная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, эти подстанции находятся в 10 областях.

«Они, я уверена, защищены сооружениями второго уровня – бетонными. Это хозяйство «Укрэнерго». И они все это понимают, и это сделано. Но эти бетонные сооружения рассчитаны против шахедов, выдерживают даже крылатые ракеты, но, к сожалению, против баллистических ракет защиты нет», – признала Кошарная.

Она считает, что русские не смогут остановить работу энергоблоков сразу трех украинских АЭС, но предупреждает, что даже небольшие повреждения чреваты серьезными проблемами.

«Но даже если они повредят не трансформатор под бетонным сооружением, а, например, провода какие-то… это же большая подстанция, это не один трансформатор «Укрэнерго«», там много чего есть, разумеется. А сейчас они используют еще и кассетное снаряды. И поэтому нужно разминирование сначала, это тоже требует времени», – добавил Кошарная.

