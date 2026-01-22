Гренландия не нужна ни России, ни Китаю: её захват Трампом уничтожит НАТО – американский полковник
Ни России, ни Китаю не нужна Гренландия – у РФ достаточно своей части Арктики, а у Китая нет сил на то, чтобы присоединить к себе остров. При этом, США, проецируя свою силу на датскую территорию, рискуют развалить НАТО и потерять союзников.
Об этом в эфире видеоблога ANI News заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он просто говорит, что при необходимости применит силу. А под необходимостью он подразумевает ситуацию, когда вы не дадите ему то, что он хочет, на острове Гренландия. Так что, если там есть войска, то столкновение вполне возможно. И даже сама мысль о том, что это возможно, поражает.
Я нутром чую, что это так, исходя из всего, что я видел на протяжении десятилетий, и из того, насколько Европа, скажу вам честно, привыкла подчиняться…
Для них было бы безумием вступать в конфликт с США, потому что они не смогут победить. Это буквально уничтожит НАТО, с нами будет покончено, никто не будет доверять Соединённым Штатам», — отметил Дэвис.
Полковник также считает, что ВМФ Китая не способен дойти до Гренландии, потому что будет потоплен ударами с территории американских баз по пути:
«Даже у России, несмотря на её географическую близость к Гренландии, нет такого интереса и тем более возможностей, потому что у неё уже есть обширное присутствие в Арктике, так что ей не нужно захватывать Гренландию, чтобы получить доступ в Арктику.
У них нет возможности проецировать свою мощь на такие расстояния, чтобы добраться до Гренландии и что-то там сделать. А у Китая тем более, потому что у него нет арктических границ» – подчеркнул он.
«Чтобы добраться до Гренландии, им пришлось бы пересечь почти половину земного шара. Я имею в виду, что если говорить о самом маршруте, то для того, чтобы иметь возможность проецировать силу на такое расстояние, нужно рискнуть и пойти на это… Китайцам пришлось бы миновать наши военно-морские базы, миновать военно-морские базы в Южной Корее, миновать наши военно-морские базы в Японии, где, очевидно, находятся союзные войска, а затем пройти мимо Аляски и через Арктику, чтобы добраться до Гренландии.
Очевидно, что мы бы просто уничтожили их за тысячи миль до того, как они приблизились бы к нашей территории».
