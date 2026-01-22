Зеленский устроил КВН в Давосе: На Трампа нет надежды! Путин спокойно заберёт Литву и разбомбит Польшу
Европа слишком привыкла к мысли, что при любой угрозе США придут и спасут её.
Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европе нужны объединённые вооруженные силы – силы, которые могут реально защитить Европу. Сегодня Европа полагается лишь на веру, что если будет угроза, НАТО сработает. Но никто на самом деле не видел альянс в действии. Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше, кто ответит? Кто ответит?», – истерил Зеленский.
«Прямо сейчас НАТО существует благодаря вере, что США будут действовать. Но что, если нет? Поверьте мне, этот вопрос – он везде, в мыслях каждого европейского лидера.
Кто-то пытается сблизиться с президентом Трампом, это правда. Кто-то ждёт, надеясь, что проблема исчезнет. Кто-то начал действовать, инвестировать в производство оружия и тому подобное.
Но давайте помнить, что до тех пор, пока Америка не надавила на Европу, чтобы она тратила больше на оборону, большинство стран даже не пытались достичь 5% ВВП. Европа должна знать, как себя защитить!», – безумствовал наркоман.
