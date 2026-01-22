Зеленский устроил КВН в Давосе: На Трампа нет надежды! Путин спокойно заберёт Литву и разбомбит Польшу

Максим Столяров.  
22.01.2026 18:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 716
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина, Швейцария


Европа слишком привыкла к мысли, что при любой угрозе США придут и спасут её.

Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа слишком привыкла к мысли, что при любой угрозе США придут и спасут её....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европе нужны объединённые вооруженные силы – силы, которые могут реально защитить Европу. Сегодня Европа полагается лишь на веру, что если будет угроза, НАТО сработает. Но никто на самом деле не видел альянс в действии. Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше, кто ответит? Кто ответит?», – истерил Зеленский.

«Прямо сейчас НАТО существует благодаря вере, что США будут действовать. Но что, если нет? Поверьте мне, этот вопрос – он везде, в мыслях каждого европейского лидера.

Кто-то пытается сблизиться с президентом Трампом, это правда. Кто-то ждёт, надеясь, что проблема исчезнет. Кто-то начал действовать, инвестировать в производство оружия и тому подобное.

Но давайте помнить, что до тех пор, пока Америка не надавила на Европу, чтобы она тратила больше на оборону, большинство стран даже не пытались достичь 5% ВВП. Европа должна знать, как себя защитить!», – безумствовал наркоман.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить