На Украине все чаще полиция и ТЦК конфликтуют с украинскими военными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По всей Украине происходит все больше нападений ТЦКшников на ветеранов ВСУ. Можете себе представить, только за последний месяц таких нападений произошло, минимум, четыре!», – возмущен Гнап.

Он говорит, что не удивлен тому, что происходит.

«Ведь ТЦКашники и полицейские, которые вместе ловят людей, сегодня чувствуют полную безнаказанность, как в случаях издевательств над гражданскими мужчинами, так и в случае, если они побьют настоящего украинского военного, того, кто, рискуя своей жизнью, защищает или защищал перед этим Украину на фронте», – негодует журналист.

По его словам, министерство ветеранов на эту проблему не обращает внимания.

«Мало того, что им плевать, что украинские защитники после тяжелых ранений и увольнения с военной службы часто просто едва сводят концы с концами и с волонтерами вынуждены собирать деньги на протезы и лечение. Да еще им плевать на тех ветеранов, которых избивают и унижают ТЦКашные титушки или просто бандиты. Хотя информация об этом нигде не скрывается, она становится известной на всю страну. Вот такие печальные новости, друзья», – горестно резюмирует Гнап.

При этом он не стал уточнять, что людоловы из ТЦК – это в основном действующие военные, успевшие повоевать с Россией. Зачастую их ретивость объясняется угрозами вышестоящего начальства повторной отправки на фронт в случае невыполнения плана по набору пушечного мяса.