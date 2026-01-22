США уже взяли наработки Маска для вывода оружия в космос – эксперт

Максим Столяров.  
22.01.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 188
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, США


«Марсианская» программа Илона Маска разрабатывается для армии США, которая хочет получить возможность выводить тяжёлое оружие на орбиту.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я убежден, что Илон Маск, который разрабатывает ракету якобы для полета на Марс, в первую очередь, создает эту ракету для того, чтобы выводить вот это оружие для «Золотого купола» в космос.

А это достаточно тяжелые объекты, масштабные по размеру, и просто обычными теми средствами, которые на сегодняшний день есть, сделать это практически невозможно.

А вот появление такой ракеты, которую делает Маск, позволит разместить те же боевые лазеры в космическом пространстве и обеспечить перехват ядерных боевых частей или баллистических ракет», – сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что до гражданского применения дойдёт только после того, как ракета будет освоена армией.

«И это достаточно, на мой взгляд, позитивно с точки зрения технологии. Потому что в военной сфере будет отработана эта ракета. А уже в последующем её можно будет использовать и для организации полётов на Луну. Ну и если кто-то захочет полететь на Марс, значит и на Марс», – подытожил эксперт.

