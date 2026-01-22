Китай отказывается от торговли с ЕС и США – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китай понимает, что США и Европа являются очень ненадёжными партнёрами, поэтому нужно переориентировать торговлю на других.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сходняк в Швейцарии показал расхождение позиций между США и Китаем. Потому что обычно в Давосе обсуждали долгое время какие-то общие глобальные проблемы, разные подходы к этим глобальным проблемам. А вот как раз нынешний Давос показал, что США и Китай смотрят на понятие «глобальные проблемы» совсем по-разному, для них вообще разные глобальные проблемы. Для Китая – это разрушение нормальной экономической торговой деятельности, от которой страдают все страны. И страны подвергаются чудовищному внеэкономическому давлению. И для Китая это нарушение всех правил. Трамп вообще об этом практически не говорит. Да, действительно, отношения между Китаем и США не в лучшей форме, так же, как и с Европой», – отметил Маслов.