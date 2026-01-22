Китай отказывается от торговли с ЕС и США – эксперт

Максим Столяров.  
22.01.2026 18:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 847
 
Дзен, ЕС, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Торговля


Китай понимает, что США и Европа являются очень ненадёжными партнёрами, поэтому нужно переориентировать торговлю на других.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай понимает, что США и Европа являются очень ненадёжными партнёрами, поэтому нужно переориентировать торговлю...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сходняк в Швейцарии показал расхождение позиций между США и Китаем. Потому что обычно в Давосе обсуждали долгое время какие-то общие глобальные проблемы, разные подходы к этим глобальным проблемам.

А вот как раз нынешний Давос показал, что США и Китай смотрят на понятие «глобальные проблемы» совсем по-разному, для них вообще разные глобальные проблемы.

Для Китая – это разрушение нормальной экономической торговой деятельности, от которой страдают все страны. И страны подвергаются чудовищному внеэкономическому давлению. И для Китая это нарушение всех правил.

Трамп вообще об этом практически не говорит. Да, действительно, отношения между Китаем и США не в лучшей форме, так же, как и с Европой», – отметил Маслов.

«С одной стороны, Китай говорит, что прекрасно, что Трамп, хотя объявил о пошлинах против Китая повышенных, он пока их не ввел. Но каких-то серьезных подвижек между США и Китаем в плане отношений сейчас нет.

Если мы смотрим вообще на итоги 2025 года, то падение экспортно-импортных операций между США и Китаем чудовищное. Хотя у Китая заметно выросла торговля со странами АSEAN, с США и с Европой упала.

Это говорит о том, что Китай понимает, что надо переориентироваться на другие страны.

Правда, здесь серьезный удар пришелся по Китаю из-за ограничения деятельности в Латинской Америке. Но, в общем, надо сказать, что Китай перестраивает свою торговую политику очень заметно», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить