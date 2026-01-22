Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европе нужно взять за правило захватывать танкеры «теневого флота», чтобы русская нефть была конфискована и распродана.

Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы делаем всё, чтобы удостовериться, что наша «коалиция желающих» станет реальной «коалицией действия». Все очень позитивные, но всегда есть «но». Нужна поддержка президента Трампа. Никакие гарантии безопасности не работают без США. Кто может помочь, чтобы это произошло: прекращение огня? Европа любит обсуждать будущее, но избегает действий сегодня. Это проблема!», – поучал наркоман.

«Почему президент Трамп может останавливать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа — нет? Российская нефть перевозится прямо вдоль европейских побережий. Эта нефть финансирует войну против Украины. Эта нефть помогает дестабилизировать Европу! Поэтому российскую нефть надо остановить и конфисковать, и продавать на пользу Европе. Почему – нет?», – вопрошал киевский диктатор.