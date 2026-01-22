Келлог подбадривает: Смелее! Путин боится Европу

Елена Острякова.  
22.01.2026 17:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 441
 
Европа должна решиться противостоять России без помощи США.

Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа должна принять осознанное решение не быть такой зависимой от Америки в военной сфере. Британия и Франция являются ядерными державами. Но иногда они потирают руки и говорят: Америка всегда будет с нами. Она будет, конечно. Но она хочет знать, до какого времени и насколько серьезно она должна быть вовлечена, когда речь идет об ответе агрессивным странам», – рассуждал Келлог.

Он посетовал на то, что европейцы не понимают, насколько они сильны.

«Некоторые европейские страны признают: мы гораздо лучше с этим справляемся, чем мы думали. А Путин с этим не соглашается. Мне кажется, Путин боится, когда анализирует, что происходит: как вооружаются европейцы, как они начинают работать вместе. Он боится, и ему этого не хочется», – сказал Келлог.

