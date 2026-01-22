Рыжий «включил заднюю»: европейские гиены почувствовали слабость Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп почувствовал, что дела для него оборачиваются не лучшим образом, – и сдал назад по Гренландии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил политолог Борис Межуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема с Гренландией решится через НАТО. Договорённость с НАТО будет центральной. США увеличат своё военное присутствие на острове, будет поставлен вопрос о создании компаний по добыче полезных ископаемых, создадут ещё военные базы. Тем дело и кончится. Потому что ясно, что Трамп включил заднюю, и это очень заметно. И почувствовав это, европейцы вышли из постоянного соглашательства с Трампом – и начали его клевать вовсю. Вот это действительно может и привести к каким-то последствиям. Потому что, я думаю, они почувствовали, что он испугался. Извините, так вот – вещь своими именами. Но, в первую очередь, появление губернатора Калифорнии в качестве такого неформального лидера демократической Америки. Калифорния – это мощнейший штат. Плюс к этому проблемы в Миннесоте», – указал Межуев.