«Весь следующий год» – Норвегия обещает терроризировать БЭКами российские берега в Чёрном море

Осло продолжит военную поддержку Украины и в 2026 году.

Об этом во время визита в Киев заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025 и в 2026 году. Предусмотрено 8,5 миллиардов долларов США, эта сумма будет предложена парламентом. Надеюсь, мы сможем удержать высокий уровень поддержки», – сказал Стёре.

Он подчеркнул, что островную Норвегию интересуют «инвестиции в оружие», и особенно – в морские дроны.