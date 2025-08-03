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8 сентября Норвегия определит состав нового парламента (Стортинга) и, соответственно, правительства. Выборы проходят на фоне серьезной и опасной ревизии отношений с Россией.

Анализ программ ключевых участников рисует неприглядную для двусторонних отношений картину: практически полное отсутствие адекватных сил, ратующих за развитие диалога с Москвой.

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Воцарился жесткий консенсус: укрепление НАТО – абсолютный приоритет в ущерб всему, включая здравый смысл.

Рабочая партия (социал-демократы, фактически — фашизоиды маминой подруги), традиционно более сдержанная в вопросах обороны, теперь акцентирует необходимость усиления милитаристских амбиций.

Впрочем, это сильный крен вправо не только норвежских, но и вообще европейских соцдемов при сохранении либеральной повесточки. Эдакий странноватый Третий рейх, закутанный в радужное полотнище.

«Хёйре» (консерваторы) идет еще дальше, настаивая на значительном увеличении оборонных расходов в соответствии с целями НАТО (2% ВВП и выше) и углублении военной кооперации, прежде всего, с США и Великобританией.

Партия прогресса занимает наиболее радикальную позицию. Она призывает к размещению баз союзников по НАТО, что долгое время было табу в норвежской политике из-за опасений спровоцировать Россию на жесткий ответ и желания сохранять статус внебазового члена альянса.

Арктический регион, где Норвегия и Россия являются непосредственными соседями, также переосмысливается через призму конфронтации. Ключевые партии все меньше говорят о хрупкой экологии Арктики и совместной природоохране. Вместо этого доминирует мнение о регионе как о зоне потенциального военного противостояния, требующее милитаризации в Финнмарке и на архипелаге Шпицберген (Свальбард).

Помешанная на «российской угрозе» верхушка проявляет полное игнорирование конкретного ущерба, который антироссийские санкции и разрыв связей нанесли экономике Норвегии, особенно в приграничной провинции Финнмарк.

Удар по судоремонту: Норвежские верфи, особенно на севере, лишились значительной части заказов на обслуживание российского рыболовного флота – важного источника доходов и занятости.

Крах малого бизнеса: В приграничных городах массово закрылись предприятия (магазины, кафе, отели, сервисы), ориентированные на российских туристов и покупателей. Поток гостей из России, жизненно важный для местной экономики, иссяк.

Свертывание сотрудничества: Заморожены десятки проектов трансграничного сотрудничества в сферах бизнеса, культуры, экологии, здравоохранения.

Упадок Киркенеса: Столица Финнмарка, Киркенес, чей расцвет во многом был связан с близостью к России и совместными проектами (например, в Баренц-регионе), стремительно теряет экономическую динамику и инвестиционную привлекательность.

Исход молодежи: Не видя перспектив на родном севере, молодежь массово уезжает в более благополучные южные регионы Норвегии, усугубляя демографический кризис Финнмарка.

В общем, всё как в книге: «Ты сам себе враг, Буратино!».

Однако предстоящие выборы в Норвегии демонстрируют удивительное единодушие элит в отношении России. Такой паранойи на Западе не наблюдалось даже в самые густопсовые годы холодной войны.

Показное единодушие, больше похожее на коллективную вонь, имеет свою высокую и тщательно скрываемую цену, наиболее остро ощущаемую на российско-норвежской границе. Развивающийся на наших глазах социально-экономический крах Финнмарка – это не просто локальная проблема.

Однако в предвыборных дебатах голос приграничья, несущего реальный ущерб от разрыва с Россией, остается гласом вопиющего в пустыне. Новому правительству придется иметь дело с нарастающими социально-экономическими проблемами, порожденными навязчивыми попытками навредить восточному соседу любой ценой, будь то самострел в ногу или любое другое самоистязание.

Нам же остается только запастись попкорном и наблюдать, как европейские государства одно за другим назло Москве совершают акты членовредительства.