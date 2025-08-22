Экс-представитель США в НАТО требует разрешить Киеву операции в РФ

Анатолий Лапин.  
22.08.2025 14:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 338
 
Вооруженные силы, Деньги, Дзен, Россия, Украина


Страны Запада должны закупить Украине оружия на все похищенные у России деньги и разрешить ей атаковать «старые» территории РФ.

Об этом в эфире телеканала NewsNation заявила экс-постпред США при НАТО, бывший сенатор-республиканец Кей Хатчисон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важно, чтобы мы начали обращать внимание на российские активы, которые хранятся в европейских и американских банках, и начали использовать эти активы для закупки оружия для Украины, чтобы она могла продолжать воевать.

И я думаю, что пришло время Украине использовать это оружие, чтобы остановить убийства, прекратить бомбардировки и атаки беспилотников. Путин нацелился на гражданских, это просто смешно, что мы сидим здесь и позволяем ему это делать. Никто не должен заставлять украинцев так сражаться, но они легкая мишень.

Их только бомбят, и они не могут использовать силу, чтобы перейти в наступление и действительно победить. Нужно заставить Путина думать, что он что-то теряет. А сейчас он так не думает», – заявила Хатчисон.

Метки:

