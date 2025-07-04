Экс-майданщик Дацюк возопил: «Не сметь Львову открывать свой рот на Одессу!»

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 23:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1144
 
геноцид, Дзен, Майдан, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина, Цензура


Галичане и их бандеровская маниакальность деструктивно воздействует на подконтрольные Киеву города Украины.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Галичане и их бандеровская маниакальность деструктивно воздействует на подконтрольные Киеву города Украины. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда мы создали институт нацпамяти, мы начали рассматривать коллективную память только по одному признаку – национальному. Мы отказались рассматривать, что есть отдельно городская коллективная память, и она не совпадает с национальной. Что в городе Одесса одесситы хотят помнить и Екатерину II, и Жванецкого, и Высоцкого, и Пушкина. И это часть их истории города, она может не совпадать с национальными нарративами.

И не надо львовянам туда приезжать и совать туда нос. Потому что одесситы тоже могут приехать во Львов – а как вы к Петлюре относитесь, а к Бандере, а может снесём нахрен все ваши структуры коллективной памяти об этом? Но ведь одесситы не едут и не указывают львовянам, кого там надо и как.

Когда вместо того, чтобы пригласить одесситов и поговорить с ними, как они видят коллективную память своего города, они начали говорить в структуре доминирования – мы вам расскажем, какова должна быть коллективная память вашего города. Вот это и есть разрушение доверия между украинскими городами», – возмущался Дацюк.

«Одесса, которая на переднем крае от ударов в войне – против неё открывает рот Львов! Который за всю войну бомбили от силы раза четыре. Как вы можете вообще открывать свой рот? И после этого говорят, что они создают новую Украину. Какую новую Украину? Без Одессы, без Харькова, Николаева? Такую? И кто будет в этой Украине – Западная Украина? И что это будет за Украина?!

А на каких основаниях тогда Восточная Украина будет сражаться с врагом? Что вы придёте и скажете ей, как здесь всё должно быть устроено? Вы же разрушаете половину Украины. Мало того, что это делает враг, так ещё и это делаете вы», – негодовал наскакавший диктатуру рагулизма философ-майданщик.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить