Экс-командующий НАТО хочет вооружить Украину лазерами

Украине нужны лазерные комплексы для того, чтобы бороться с российскими беспилотниками и планирующими авиабомбами.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил экс-командующий войсками НАТО Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина должна сделать несколько вещей в военном плане. Она должна улучшить работу с лазерным оружием. Она должна использовать это лучевое оружие и должна бороться с волоконно-оптическими дронами не только с помощью дронов-перехватчиков, но и с помощью лучевого оружия. У вас есть одни из самых умных ученых и, безусловно, самые мотивированные и выдающиеся люди в мире, которые работают над этими вопросами в Украине.

Люди берут твердотельные лазеры из оптической телефонии и находят способы увеличить их мощность и объединяют их с радаром и электрооптическим прицеливанием, устанавливают на транспортное средство, чтобы обеспечить энергию. И когда лучевое оружие станет широко использоваться на поле боя, это облегчит логистические проблемы, усложнит использование дронов и, возможно, когда-нибудь станет достаточно мощным, чтобы избавиться от этих планируемых управляемых бомб, которые россияне используют против Украины», – заявил Кларк.