Едва читающий на украинском Усик стал доктором наук

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Примкнувший к националистам украинский боксер Александр Усик стал доктором наук в сфере права. Диссертацию он защитил в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Фрагменты видеозаписи с защиты докторской диссертации опубликовал в своем блоге спортивный журналист Константин Андриюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

На видео слышно, как Усик с трудом выговаривает словосочетания из диссертации, которую писал якобы сам, и неправильно ставит акценты.