Дудкин: Трамписты планируют рассорить Путина и Лукашенко

Тот «рог изобилия» из уступок и лести со стороны американской администрации в адрес Белоруссии обязательно обернётся какой-то провокацией, направленной на то, чтобы вселить раздор между Москвой и Минском.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американцы не мытьём так катаньем хотят влезть в доверие президенту Белоруссии с тем, чтобы в дальнейшем сделать очередной какой-то вброс и рассорить двух лидеров Союзного государства. Потому как случай-то из ряда вон. Лукашенко в своё время выдворил посольство США из Белоруссии, а здесь просто как из рога изобилия льются на Лукашенко и белорусский народ эта пронизывающая любовь американской администрации, лишь бы возобладало дальнейшее мирное сосуществование США и Белоруссии. Но я ещё раз говорю: у США не бывает вечных врагов, там есть только вечные интересы», – предупредил Дудкин.

При этом версию о том, что русским выгодно снятие санкций с «Белавиа», которым возобновят поставки комплектующих к «Боингу», политолог считает несостоятельной, поскольку, по его мнению, Россия уже скоро полностью перейдёт на отечественную авиацию.