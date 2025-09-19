«Дроны ВСУ летают, где могут. Русские – где хотят» – майор ВСУ

Украина не имеет возможности сбивать такое количество запущенных по ее территории российских дронов и ракет.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Количество дронов и ракет, запущенных русскими, несоразмерно тому количеству наших возможностей, чтобы эти ракеты и дроны сбивать. Понимают ли это русские? Понимают. Мы уже были свидетелями, когда по 700, по 800 дронов летело в сторону Украины.

Следовательно, они налаживают производство. И если мы видим, что в последний период количество атак дроновых было не очень большим – 100, 200 – мы уже говорим, это немного», – сетовал укро-майор.