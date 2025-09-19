«Дроны ВСУ летают, где могут. Русские – где хотят» – майор ВСУ
Украина не имеет возможности сбивать такое количество запущенных по ее территории российских дронов и ракет.
Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Количество дронов и ракет, запущенных русскими, несоразмерно тому количеству наших возможностей, чтобы эти ракеты и дроны сбивать. Понимают ли это русские? Понимают. Мы уже были свидетелями, когда по 700, по 800 дронов летело в сторону Украины.
Следовательно, они налаживают производство. И если мы видим, что в последний период количество атак дроновых было не очень большим – 100, 200 – мы уже говорим, это немного», – сетовал укро-майор.
Он называет нынешний конфликт «войной логистик», отмечая, что русские осознали необходимость выбивать украинскую железнодорожную инфраструктуру.
«У нас нет столько сил, средств, чтобы им так выбить железную дорогу. Зато мы неплохо работаем по их НПЗ. НПЗ по количеству меньше нужно разваливать, чем российскую сеть железных дорог. Поэтому мы работаем там, где можем, а русские работают там, где хотят», – констатировал ВСУшник.
