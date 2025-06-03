Динамика конфликта подтверждает правоту Москвы, а не Киева – Кортунов

Украина и ЕС надеются затянуть конфликт в надежде, чтобы запустить европейский ВПК и усилить киевский режим.

К такому выводу приходит генеральный директор Российского совета по международным делам, эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

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«По всей вероятности, в Киеве сохраняются надежды на то, что в ближайшем будущем совместными усилиями Украины и ее европейских партнеров каким-то образом удастся убедить американского президента Дональда Трампа перейти на «правильную сторону истории» и восстановить трансатлантическое единство времен своего предшественника Джо Байдена.

Дальнейшее затягивание конфликта также даст возможность европейцам раскрутить свой военно-промышленный комплекс и расширить поддержку Киева. Кроме того, очередные пакеты экономических санкций Европейского союза, особенно если они будут в перспективе поддержаны в Вашингтоне, начнут всё более повышать цену конфликта для российской стороны.

В Москве, в свою очередь, полагают, что российские вооруженные силы прочно удерживают в своих руках стратегическую инициативу, на Западе с каждым месяцем растет усталость от «украинской темы», а прицельные удары по оборонной, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины создают всё более значимые проблемы для продолжения военных действий украинской стороной», – пишет Кортунов в «Известиях».