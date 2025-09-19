Диктатор Зеленский начал химичить с «серой зоной»

На Украине придумали хитрость, как, играя словами, можно делать победные реляции.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий привел цитату диктатора Владимира Зеленского, сообщившего о якобы грандиозных успехах ВСУ на фронте.

«Существенно пополнили наш обменный фонд. Почти сотня уже российских пленных. Будут еще семь населенных пунктов на направлении освобождены. Еще девять очищены от российского присутствия. Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята», – заявил Зеленский.

Все далеко не так радужно, как говорит Зеленский, считает Лапин, отмечая, что «так мы можем довоеваться до серых мышей».

«У нас было как? Или мы потеряли населенный пункт, или мы его освободили. Теперь появилась еще одна составляющая в докладе: «очищен от захватчиков». Это немного другая история. Это мы не освободили, не заняли позиции, а уничтожили захватчиков, зашедших в серую зону. Их мы уничтожили, но сами туда не вошли. Остается так называемый «серяк».

Я впервые услышал такую составляющую компоненту в докладах, потому что раньше было так: или оно наше, или оно… Теперь появилось вот это», – сказал Лапин.