Депутатов Рады ждёт расправа со стороны обиженного НАБУ

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Вернувшие себе власть украинские антикоррупционные органы теперь начнут мстить депутатам Верховной рады, которые едва не отобрали у них основную «кормушку».

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении депутатов вспоминается старый советский анекдот: члены Политбюро, проголосовавшие за Андропова, могут опустить руки и отойти от стенки. Так что в данной ситуации нечто похожее происходит сейчас в стенах парламента, тем более, что депутаты теперь опасаются мести со стороны НАБУ и САП. Они оказались между двух огней и, соответственно, в этом плане они понимают, что после голосования за возврат старых полномочий НАБУ и САП, их может ожидать месть», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что каждый украинский депутат замешан в какой-то коррупции, а значит, очень уязвим для антикоррупционных органов.