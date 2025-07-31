Депутатов Рады ждёт расправа со стороны обиженного НАБУ

Вадим Москаленко.  
31.07.2025 18:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Вернувшие себе власть украинские антикоррупционные органы теперь начнут мстить депутатам Верховной рады, которые едва не отобрали у них основную «кормушку».

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернувшие себе власть украинские антикоррупционные органы теперь начнут мстить депутатам Верховной рады, которые едва...

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«В отношении депутатов вспоминается старый советский анекдот: члены Политбюро, проголосовавшие за Андропова, могут опустить руки и отойти от стенки. Так что в данной ситуации нечто похожее происходит сейчас в стенах парламента, тем более, что депутаты теперь опасаются мести со стороны НАБУ и САП.

Они оказались между двух огней и, соответственно, в этом плане они понимают, что после голосования за возврат старых полномочий НАБУ и САП, их может ожидать месть», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что каждый украинский депутат замешан в какой-то коррупции, а значит, очень уязвим для антикоррупционных органов.

«Их может ожидать расправа со стороны почувствовавших свою безнаказанность антикоррупционных структур.

Тем более, что давайте говорить откровенно, все мы чудесно понимаем, как функционирует парламент, и что депутаты получают не только одну лишь зарплату, предусмотренную законодательством, получают разного рода конверты, лоббируют в обход законодательства целый ряд вопросов и так далее. Берут деньги за определенные услуги лоббистские, и все это тщательно документируется», – добавил политолог.

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