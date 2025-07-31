Просроченный состав Верховной рады после окриков с Запада вернул полномочия структурам внешнего контроля за киевской верхушкой – САП/НАБУ.

Решение было принято сегодня на срочно созванном заседании. Причем, оно впервые с начала СВО транслировалось в прямом эфире – раньше этого не делалось под предлогом угрозы российских ударов. На улице собралась массовка грантоедов, изображающих народное возмущение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неделей ранее эти же депутаты устранили «независимость» НАБУ и САП. Теперь Зеленский был вынужден пойти на попятную. Экс-премьер Юлия Тимошенко пояснила:

«Законопроект, который сегодня внесен президентом под колоссальным давлением, он не о борьбе с коррупцией. 11 лет работает НАБУ и САП, и за это время ни одного доказанного в суде примера топ-коррупции. Просто это орган политического влияния на украинскую власть. Это законопроект, как продолжать назначать конституционные государственные органы власти извне, то есть на аутсорсинге. Разве в 91-м году мы боролись за то, чтобы Украина отдала свой суверенитет, независимость и осталась страной, которой управляют таким, знаете, ошейником под током?» – возмущалась Тимошенко.

Один из депутатов отреагировал демаршем на метания Зеленского.

«Я выхожу из депутатской фракции «Слуга народа». Это моя реакция на наше голосование на прошлой неделе. Есть много вопросов к НАБУ и САП, пиара бесконечно, а посадок топ-коррупционеров мало, но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало одним из результатов «революции достоинства», – сказал Дмитрий Костюк.

Документ приняли поспешно, сразу в первом и втором чтении. «За» проголосовал 331 депутат, тогда как для принятия закона нужно 226 голосов.

«Такой у нас парламент. Сегодня одни ставят раком, они кричат, что у них был супероргазм, завтра другие, они тоже вопят, как хорошо Украину спасать. В общем, кто б не драл, всегда довольны», – язвит украинский политолог Юрий Романенко.

Российский эксперт Иван Скориков поясняет:

«Грамотно и аккуратно вернули Банковую в стойло».

Обслуживающий порошенковцев экс-спикер «правосеков» Борислав Береза предостерегает, что протесты «соросят» на этом не закончатся.

«Эта история не забудется. Про нее будут напоминать всем, кто замарался в том дерьме Зеленского. А теперь мы все ждем от антикоррупционных органов не только обоснованного подозрения, но идеальную доказательную базу по всем «слугам», которые голосовали тогда и сегодня».

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук предрекает: