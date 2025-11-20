Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев упустил момент, когда мог бы подписать приемлемое соглашение с Россией – теперь дело пойдёт к концу украинской государственности.

Об этом в эфире Politeka заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся в парламент от президентской партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скороход прогнозирует, что в результате коррупционного скандала на Украине будет назначено временное правительство, задачей которого станет подготовка к выборам и мирному соглашению.

«К сожалению, я думаю, что стартовал процесс конца этой власти и конца в целом украинской государственности, потому что мы уже не выйдем из войны так, как мы могли из нее выйти до. Я думаю, что сейчас условия, к сожалению, будут намного хуже, чем мы имели еще в сентябре месяце», – сказала она.

Скороход считает, что подписывать соглашение с Москвой будут политики, которые обрекают себя на политическое самоубийство.