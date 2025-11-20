Депутат Верховной рады: Стартовал процесс конца украинской государственности

Анатолий Лапин.  
20.11.2025 09:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1094
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Киев упустил момент, когда мог бы подписать приемлемое соглашение с Россией – теперь дело пойдёт к концу украинской государственности.

Об этом в эфире Politeka заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся в парламент от президентской партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев упустил момент, когда мог бы подписать приемлемое соглашение с Россией – теперь дело...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Скороход прогнозирует, что в результате коррупционного скандала на Украине будет назначено временное правительство, задачей которого станет подготовка к выборам и мирному соглашению.

«К сожалению, я думаю, что стартовал процесс конца этой власти и конца в целом украинской государственности, потому что мы уже не выйдем из войны так, как мы могли из нее выйти до. Я думаю, что сейчас условия, к сожалению, будут намного хуже, чем мы имели еще в сентябре месяце», – сказала она.

Скороход считает, что подписывать соглашение с Москвой будут политики, которые обрекают себя на политическое самоубийство.

«Если мы говорим о действительно профессионализме и о перезагрузке власти, то здесь не нужно опираться на оппозицию, здесь нужно опираться на профессионалов.

Нужно понять тех самоубийц, которые пойдут на это временное переходное правительство, которые будут готовы подготовить страну к выборам и которые готовы будут подготовить страну к мирному соглашению. Это будут два ключевых момента.

А также не улететь в окончательный, безвозвратный, кризис на период, пока мы будем проходить вот это становление от мирных переговоров, подписания мирного соглашения до выборов и перезагрузки власти во всём», – заявила депутат.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить