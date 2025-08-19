Депутат-политолог: Трамп вывернул наизнанку извращенную логику европейцев

19.08.2025
Президент США Дональд Трамп не изменил своей позиции после саммита на Аляске на встрече с европейскими лидерами в Белом доме, хотя этого боялись в Москве.

Об этом депутат Госдумы РФ, политолог Олег Матвейчев заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То есть встреча оказалась довольно пустой. Европейцы ничего нового не добились: ни ужесточения риторики, ни сдвижки позиций, связанных с перемирием и санкциями. Трамп нашел аргументы на их геополитическую логику.

Европейцы продолжали озвучивать то, что было сказано ими уже многократно не на публику, но закулисно. Прекрасные инвестиции — русские и украинцы убивают друг друга. Мы никогда лучше не тратили наши деньги. Украина выступает как инструмент, который обескровливает Россию и делает ее слабее. Зачем от этого отказываться?

Я думаю, что Трамп нашел аргумент, который тоже прозвучал закулисно. Вы, европейцы, смотрите на это узко, а мы шире: НАТО и Россия обескровливают друг друга в войне. Не только Россия слабеет, но и НАТО. А в это время Китай, который является основным геополитическим соперником США, купил себе ведро попкорна и наблюдает на это со стороны, чего нам, американцам, точно не нужно», – сказал Матвейчев.

Он выразил надежду на то, что Трамп сумел объяснить европейцам, что их логика заведет их в тупик, и остался верен обязательствам, взятым на себя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

