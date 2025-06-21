Дело хуже, чем в Третьем Рейхе. Почему население Украины так озлоблено и непримиримо

Сергей Вредников.  
21.06.2025 22:12
  (Мск) , Донецк
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Денацификация, Дзен, Пропаганда, Украина


Населению Украины предстоит пройти денацификацию, как и немцам после краха Третьего Рейха, ведь украинцы подверглись модернизированным приёмам геббельсовской пропаганды.

Об этом в интервью радио «Столица Донбасс» заявил экс-замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Населению Украины предстоит пройти денацификацию, как и немцам после краха Третьего Рейха, ведь украинцы...

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«У Рейха ведь были в распоряжении гораздо более скромные ресурсы. Они могли оперировать только кинематографом, радио и газетами. А тут интернет. У них была возможность перепрограммировать население. Они этим занимались достаточно жестко. Использовали для этого как раз те механизмы, те стратагемы, которые были придуманы сначала в фашистской Италии, а потом доработаны Геббельсом в нацистской Германии. Именно поэтому Украина сейчас такая непримиримая страна», – сказал Ольхин.

В целом он считает, что «мир становится все более жестоким».

«Каждая следующая война, каждый следующий конфликт, вот сейчас Израиль с Ираном, ну просто сразу без – тормозов. Просто раз, и вдруг началось. Да такое началось, что мало никому не покажется. И гораздо ожесточеннее, количество ударов, количество жертв – всё гораздо выше.

У нас в Донецке такого никогда не было, и слава Богу. Хотя при этом ощущение надвинувшейся беды, ощущение того, что война, война, это ощущение было всегда», – подытожил Ольхин.

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