Даже западные русофобы вынуждены признать стабильность экономики РФ – британец

Западные антироссийские издания вроде «The Economist» вынужденно признают, что российская экономика стабильна и далека от развала.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже антироссийский журнал «The Economist» сегодня опубликовал статью о состоянии российской экономики. Они хотят быть максимально критичными, но признают стабильность, что российская экономика не на грани краха. И они также признают, что реальная заработная плата растёт, чего не должно происходить в «осаждённой» экономике», – сказал Меркурис.