Даже западные русофобы вынуждены признать стабильность экономики РФ – британец
Западные антироссийские издания вроде «The Economist» вынужденно признают, что российская экономика стабильна и далека от развала.
Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Даже антироссийский журнал «The Economist» сегодня опубликовал статью о состоянии российской экономики. Они хотят быть максимально критичными, но признают стабильность, что российская экономика не на грани краха.
И они также признают, что реальная заработная плата растёт, чего не должно происходить в «осаждённой» экономике», – сказал Меркурис.
«И кстати, заявление Урсулы, что каждый раз на переговорах русские просят снять санкции, совершенно не соответствует действительности. Такого никогда не было.
Так что Урсула живёт в собственной реальности, которая не признаёт отчаянную экономическую ситуацию в Европе, которая становится всё хуже и хуже с каждым пакетом санкций. Или реалии ситуации в России, которые касаются как состояния экономики, так и уровня жизни там.
Русские ведут свою дипломатию так, чтобы не показать признаков того, что санкции работают», – добавил аналитик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: