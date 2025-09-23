Даже западные русофобы вынуждены признать стабильность экономики РФ – британец

Максим Столяров.  
23.09.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 428
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Западные антироссийские издания вроде «The Economist» вынужденно признают, что российская экономика стабильна и далека от развала.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже антироссийский журнал «The Economist» сегодня опубликовал статью о состоянии российской экономики. Они хотят быть максимально критичными, но признают стабильность, что российская экономика не на грани краха.

И они также признают, что реальная заработная плата растёт, чего не должно происходить в «осаждённой» экономике», – сказал Меркурис.

«И кстати, заявление Урсулы, что каждый раз на переговорах русские просят снять санкции, совершенно не соответствует действительности. Такого никогда не было.

Так что Урсула живёт в собственной реальности, которая не признаёт отчаянную экономическую ситуацию в Европе, которая становится всё хуже и хуже с каждым пакетом санкций. Или реалии ситуации в России, которые касаются как состояния экономики, так и уровня жизни там.

Русские ведут свою дипломатию так, чтобы не показать признаков того, что санкции работают», – добавил аналитик.

