Нынешний конфликт на Украине завершится тогда, когда эта страна сменит проектность и перестанет быть анти-Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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