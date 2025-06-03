Даже нейтральная Украина останется угрозой для России

Анатолий Лапин.  
03.06.2025 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Нынешний конфликт на Украине завершится тогда, когда эта страна сменит проектность и перестанет быть анти-Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешний конфликт на Украине завершится тогда, когда эта страна сменит проектность и перестанет быть...

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«Следить нужно не за событиями как таковыми, а за тем, насколько стороны в процессе и насколько процессы в целом близки к устранению причины. А причина – это принципиально проект Украина как анти-Россия не может существовать на границах с Россией – либо одно исчезнет, либо другое. (Может сохраниться) как минимум, не анти-Россия. Союзное государство может, государство в теории с очень жестким нейтралитетом, как сейчас, собственно, в проекте того меморандума, который написала Россия, там жесточайшие опять повторения стамбульских принципов, жесточайший нейтралитет.

Российская делегация делает вид, что не понимает, что что государство Украина таким нейтральным быть не может, потому что это противоречит идее украинства, заложенной в нее с момента его основания. Украинство, как идеология, сформулированная там последовательно, начиная с середины 19 века, легшая в основу всего вот этого проекта украинской государственности. Украинская государственность на этом стоит. То есть для того, чтобы это украинское государство стала нейтральным, ей нужно, по сути, ну, переродиться полностью, отказаться от всего того, на чем стояла ее идентичность, на чем воспитаны несколько поколений», – заявил Шелин.

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