Украина после отхода ВС РФ осенью 2022 года создала в оккупированном Херсоне абсолютно невыносимые условия.

Об этом говорили участники подкаста «Чистота понимания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Херсоне не все, кто с нами сотрудничал летом 2022 года, эвакуировались, многие остались там, и их судьба неизвестна, думаю, им не позавидуешь. Просто за факт сотрудничества, хоть мы и занимались социалкой, явно не терроризмом, пытались выдать пенсионные выплаты, организовать процесс. Тем не менее, те, кто не согласились эвакуироваться не по идеологическим причинам, а бытовым (пожилые родители, имущество), и все эти люди, к сожалению, не на связи. Я не знаю, что с ними произошло, но боюсь, что ничего хорошего. Конкретно к этим людям пришли, украинская сторона трактует их действия как коллаборационизм», – рассказал замминистра цифрового развития Херсонской области РФ Михаил Шпир.

Политолог Семён Уралов озвучил на этот счёт очень показательную историю.