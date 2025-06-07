Даже для херсонского самостийника оккупанты ВСУ оказались гораздо страшнее русских
Украина после отхода ВС РФ осенью 2022 года создала в оккупированном Херсоне абсолютно невыносимые условия.
Об этом говорили участники подкаста «Чистота понимания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Херсоне не все, кто с нами сотрудничал летом 2022 года, эвакуировались, многие остались там, и их судьба неизвестна, думаю, им не позавидуешь. Просто за факт сотрудничества, хоть мы и занимались социалкой, явно не терроризмом, пытались выдать пенсионные выплаты, организовать процесс.
Тем не менее, те, кто не согласились эвакуироваться не по идеологическим причинам, а бытовым (пожилые родители, имущество), и все эти люди, к сожалению, не на связи. Я не знаю, что с ними произошло, но боюсь, что ничего хорошего. Конкретно к этим людям пришли, украинская сторона трактует их действия как коллаборационизм», – рассказал замминистра цифрового развития Херсонской области РФ Михаил Шпир.
Политолог Семён Уралов озвучил на этот счёт очень показательную историю.
«Мой знакомый очень хороший социолог в Херсоне, он был не то что проукраинских, но незалежницких взглядов, он оставался, когда наши зашли. При этом настроен был скептически, его позиция была – это мой родной город, я не поддерживаю действия России, но я не агрессивен, катаюсь на велосипеде, занимаюсь наукой. Потом, наше отступление, я тоже с ним на связи, он говорит – моя позиция неизменна, я всё равно остаюсь, мне что тот солдат, что тот и так далее – остался.
Два месяца проходит – он в Польше. Не выдержал реальной ситуации прихода ВСУ, хотя он не «коллаборационировал» принципиально. Но пришли ВСУ, и он свинтил. Для меня показатель, что это были невыносимые условия. И дело не в обстрелах, потому что пока были просто обстрелы, он сидел и никуда не уезжал», – привёл пример Уралов.
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