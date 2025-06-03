«Что-то между элитами варится»: встречу Умерова и Мединского предложено считать первыми реальными переговорами

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Главное вчерашнее событие в Стамбуле – не встреча российско-украинских делегаций, а состоявшийся перед этим личный разговор министра обороны Украины Рустема Умерова и помощника президента РФ Владимира Мединского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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