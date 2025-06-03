«Что-то между элитами варится»: встречу Умерова и Мединского предложено считать первыми реальными переговорами

Анатолий Лапин.  
03.06.2025 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Главное вчерашнее событие в Стамбуле – не встреча российско-украинских делегаций, а состоявшийся перед этим личный разговор министра обороны Украины Рустема Умерова и помощника президента РФ Владимира Мединского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главное вчерашнее событие в Стамбуле – не встреча российско-украинских делегаций, а состоявшийся перед этим...

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«То, что была неформальная встреча, говорит о том, что все-таки за кулисами решаются какие-то вопросы, что что-то между элитами варится, что показать публично сейчас нельзя. И двух с половиной часовой встрече Умерова и Мединского, очевидно, не нужны были переводчики, не нужны были посредники. И они о чем-то очень настырно, настойчиво и глубоко эти два с половиной часа говорили.

Причем это не повлияло на отказ или не отказ от меморандума, от своих позиций, но очевидно повлияло на фон переговоров, которые были очень вежливыми, толерантными, без эксцессов.

Во время этих переговоров появились новые идеи, которых раньше в публичной сфере не звучало. Вот этот закрытый раунд между Мединским и Умеровым – это первые настоящие переговоры. А то, что уже произошло публично, – это в какой-то мере была формальная процедура», – заявил Бортник.

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