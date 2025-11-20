«Что, паны, признаете нашу власть?» – Литва и Польша сняли блокаду с Белоруссии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Минувшей ночью кордон пересекли первые транспортные средства. Блокада продлилась меньше месяца. Формальным поводом для ее введения стал залет на территорию Литвы со стороны Белоруссии метеозондов с контрабандой сигарет. Из-за них трижды закрывался Вильнюсский аэропорт. Правда, специалисты утверждают, что белорусская воздушная контрабанда практически ровесница литовской независимости.

С учетом того, что Польша тоже перекрыла свою границу, на президента Белоруссии Александра Лукашенко давили даже из-за США, требуя извиниться. «Батька» возмутился и «послал» собеседников.

Президент Литвы Гитанас Науседа решил пойти дальше и предложил ограничить транзит в Калининград, но никого не испугал.

Сейчас министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что блокаду «целесообразно отменить», потому что «изменились обстоятельства».

«Да никак они не изменились. Граница была закрыта по геополитическим надуманным причинам. А изменилось самое главное: Польша открыла два дополнительных погранперехода и зарабатывает деньги, а Литва не зарабатывает. При этом польские чиновники говорят: мы с вами, европейская солидарность до конца», – прокомментировал внезапную перемену литовской политики депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич.

Действительно, Литва одумалась через три дня после того, как Польша внезапно открыла погранпереходы, закрытые еще в 2021 и 2023 годах.

Тысячи фур сразу же метнулись туда с литовского кордона, при этом пригрозив подать на Вильнюс в суд за испорченные из-за простоя товары. Президент Национальной ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) Эрландас Микенас заявил, что поведение Польши – это «удар ниже пояса».

Белорусский политолог Петр Петровский считает, что снятие блокады – это результат работы Китая, который в сентябре интенсифицировал дипломатическую работу с Польшей.

«Китай является вторым крупнейшим партнером Польши по импорту и занимает значительное место в общем объеме торговли. За 2024 год общий объем торговли составляет около 37,6 млрд евро. Китай занимает второе место среди всех стран-партнеров Польши, уступая только Германии. На долю Китая приходится около 14,7% польского импорта. Маршрут, проходящий через Беларусь и Польшу, обеспечивает подавляющую часть (свыше 90%) всего континентального железнодорожного грузопотока между Китаем и Европой», – написал Петровский в своем тг-канале.

Белорусские змагары надеялись, что Варшава попытается подражать США и потребует от Минска взамен на погранпереходы освободить пару-тройку «политзаключенных», среди которых есть и этнические поляки. Но нет, бабло вчистую победило.

Литовские власти сначала попытались как-то сгладить свой промах и представить открытие границы как результат частных договоренностей с белорусскими пограничниками, но у них не получилось.