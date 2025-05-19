Что мешает Зеленскому спокойно спать по ночам? – Bloomberg нашел ответ на этот вопрос

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Если Дональд Трамп остановит военную помощь — Украина будет обречена. Тем временем, Путин полагает, что его армия сможет прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль все новые четыре региона, пишет известный британский публицист Макс Гейстингс в колонке для агентства Bloomberg.

По его мнению, это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время сегодняшнего разговора, а европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться навязать урегулирование несмотря ни на что.

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«И украинский лидер, и мир остались в полной неопределенности: станет ли следующим шагом президента США усиление санкций против упрямой России, или он просто «вытащит штекер» из розетки и оставит беспомощную Украину один на один с Москвой», – говорится в публикации.

По мнению автора, Трамп ясно демонстрирует свое нетерпение по отношению к обеим сторонам войны, и особенно отсутствие симпатии к Зеленскому. Он якобы до сих пор затаил обиду на то, что в начале своего срока хозяин Банковой отказался помочь ему в нападках на Хантера Байдена.

«Украинцы, безусловно, почувствовали волну тревоги, когда Трамп сказал это мир возможен только после его личной встречи с Путиным. Если такая встреча все-таки состоится – а на мой взгляд, она состоится – гипертрофированная гордыня президента США может привести к тому, что он на все согласится, Откажется от всего лишь бы объявить о заключении сделки», – переживает автор Блумберга.

Прогноз автора относительно запаса прочности военной машины Киева неутещителен. Если США снова прекратят поставки оружия, Украина может продержаться около четырех месяцев, прежде чем исчерпает ключевые запасы, включая 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты Patriot.

«Какими бы обнадеживающими ни были заявления европейских столиц, Евросоюз физически не в состоянии компенсировать этот разрыв. Великобритания опустошила свои арсеналы и теперь отправляет лишь крошечные партии оружия, которое только что сошло с конвейера». – констатирует автор публикации.

У России в этом смысле все хорошо, уверен автор:

«Путин тем временем считает, что у него на руках козыри – эту позицию Трамп уже публично поддержал. Экономические санкции, которые США спокойно ослабляют с января, в частности в области финансовых операций с Россией, ни в коем случае не достаточны для того, чтобы заставить Кремль капитулировать. Путин покупает оружие и боеприпасы за небольшую часть стоимости, которую Зеленский и его западные союзники платят за технику натовского производства. По оценкам, Северная Корея предоставила России шесть миллионов артиллерийских снарядов — около 40% его потребностей».

В то же время Украина, по утверждению публициста, сталкивается с острой нехваткой мобилизационных ресурсов: многие молодые люди уехали за границу, чтобы сбежать с фронта.

«На этой неделе я разговаривал с друзьями, которые заботятся об украинских беженцах в Великобритании. Некоторые из них хорошо прижились. Но что объединяет многих, так это нежелание возвращаться домой. Один из авторов журнала Foreign Affairs, издания Совета США по международным отношениям, еще в 2022 году писал: даже если России не удастся завоевать Украину, она сможет сделать ее опасным для жизни местом и страной без перспектив для инвестиций. Это выглядело убедительно тогда — и остается актуальным сегодня», – сетует автор Блумберга.

Путин делает ставку на то, что если он продержится достаточно долго, Трамп в конечном итоге отступит, потому что не видит для себя никакой выгоды в войне на Украине. В результате Украина может превратиться в «государство-банкрот», над которым Путин может установить гегемонию.

«Путин — человек с навязчивой идеей: восстановить то, что он — и пугающе большое количество россиян — считают «национальным величием». Ему уже удалось добиться этого в соседней Беларуси, и сейчас он движется к контролю над Грузией и Молдовой», – утверждает британский публицист.

В более широком смысле, по мнению автора, Россия расширяет свое влияние в мире, в то время как Соединенные Штаты стремительно отходят от своих международных обязательств.

«Пока Америка подрывает Госдеп и отказывается от инструментов «мягкой силы», Россия планомерно укрепляет свои позиции, особенно в Африке. Путин предлагает лидерам таких стран, как Нигер, Буркина-Фасо и Мали услуги наемников из российских ЧВК, а также полное безразличие Кремля к коррупции в обмен на приоритетный доступ к природным ресурсам», – предупреждает автор.

Еще более опасны, по мнению автора, общественные настроения в самих Штатах:

«Если я правильно чувствую общественные настроения в королевстве Трампа, то не многие американцы замечают или даже интересуются этими событиями. Опросы показывают, что, хотя Путина не любят, уровень враждебности по отношению к России снижается — в американском обществе нет готовности видеть в русских врагов, которые казались неизменными с 1945 года», – сетует публицист.

По его словам, администрация США кажется равнодушной к угрозе поражения Украины. И это даже хуже того, на что жаловался экс-министр иностранных дел Украины Кулеба, когда говорил, что «Вы на Западе хотите, чтобы Украина выиграла, но вы не хотите, чтобы Россия проиграла».

«Эти слова прозвучали еще до того, как Трамп был избран президентом. Сегодня первая часть этого предложения выглядит сомнительно», – считает автор статьи.

Тем временем доверие между западными союзниками стало хрупким. Украинцы болезненно восприняли последствия своего наступления в 2023 году, которое было навязано западными советниками и закончилось большими потерями.

«Это решение было принято под давлением высокопоставленных чиновников из США и Великобритании, в частности генерала Марка Милли, в то время председателя Объединенного комитета начальников штабов США, а также его британского коллеги», – напоминает автор.

Сегодня же, по его словам, «большинство компетентных военных чиновников, как украинских, так и западных», сейчас пришли к выводу, что лучшей стратегией для ВСУ является глубокая оборона – чтобы сделать Украину «ежом», слишком колючим для России, чтобы вести против нее долгосрочную войну.

Украинцы, по мнению автора, продемонстрировали эффективность в ведении асимметричной войны, нанося удары в глубоком тылу российских войск и вынуждая российский флот бежать из Черного моря.

«Практически все компетентные западные военачальники признают, что Киеву следует отказаться от идеи возвращения утраченных территорий на востоке. Более того, эти земли настолько разрушены, что Украина просто не сможет финансировать их восстановление», – говорится в статье.

Тем не менее, Путин остается упрямым в достижении своей цели: установить контроль над всей Украиной, свергнуть ее правительство и посадить в тюрьму «западных марионеток».