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Всеобщее воодушевление и готовность поляков поддержать Украину в войне с Россией, ощущавшиеся весной 2022 года, сменились усталостью от конфликта – всё больший процент населения Польши готов поддержать вариант прекращения боевых действий на условиях отказа Киева от потерянных территорий.

Об этом пишет ведущий польский портал Onet, не скрывая упрёков в адрес граждан, которые обещали поддерживать Украину, а теперь переменили мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три года спустя это обещание, как мимолетный туман от сотен выхлопов автомобилей на границе, похоже, рассеивается. То, что было душевным порывом, сегодня напоминает сделку, условия которой внезапно стали слишком дорогими. Поддержка помощи Украине снизилась с 94%. в феврале 2022 года до 57% в декабре 2024 года, но это статистическое снижение является лишь верхушкой айсберга», – говорится в публикации.

В материале приводятся другие данные свежей социологии: почти половина респондентов (46%).) выступает за сокращение или полное прекращение военной помощи ВСУ.

«Самым тревожным и, в то же время, самым красноречивым выводом исследования IBRIS является сладкое обещание мира, достигнутое любой ценой. 34% поляков согласны с тем, чтобы Украина согласилась потерять контроль над частью территории, чтобы положить конец войне. В этом проявляется глубина морального компромисса, к которому готово общество. Как далеко может зайти этот прагматизм, чтобы закрыть глаза на территориальное разграбление суверенного государства, лишь бы вернуть себе «святой покой»?» – возмущается автор статьи.

Простые поляки, тем временем, демонстрируют иной настрой.

«Сцены протестов польских фермеров против экспорта украинского зерна в Польшу и ЕС являются самым резким доказательством этого… Личный экономический счет и расчет прибыли от протеста перевесили счет совести. Фотографии этого протеста охватили весь мир, приведя публику других стран в ступор. Во главе этой колонны на большом тракторе отец и сын вывесили баннер, который для многих стал шоком: «Путин, наведи порядок в Польше», – напоминает издание.

Автор материала приводит диалог, состоявшийся с одним из зарубежных корреспондентов в Польше.

«Что, черт возьми, случилось с поляками? Ведь если Украина проиграет, то Польша следующая, и сыновья этих крестьян пойдут под русский нож», – стращал неназванный репортёр.

И вновь настроения простых поляков диссонируют с западной пропагандой: