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Нелегитимный президент Украины собирается поставить во главе УПЦ митрополита, на которого у СБУ есть гей-компромат. Поэтому он и лишил гражданства признанного всеми иерархами церкви митрополита Онуфрия, дабы придать такому кощунственному действу «правовое основание».

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

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«Лишив гражданства митрополита Онуфрия, Зеленский вышвырнет его из укроорейха, соберёт “Собор УПЦ”, который изберет нового “Местоблюстителя” митрополичьего престола из числа старейших иерархов УПЦ. Кто эти старейшие иерархи? Это Днепропетровский митрополит Ириней (Середний) и Одесский митрополит Агафангел (Саввин)», – отметил он.

«Митрополита Иринея Зеленский лишил гражданства ещё в 2023-м году за молчание, потому что он мало восхваляет укрорейх, всего один раз сфотографировался с СБУшниками, а этого мало. Остаётся митрополит Агафангел, и он готов на все, потому что на него есть ЛГБТ-компромат. И он через своего рупора дьякона Андрея Пальчука уже отрёкся от Православия и заявил, что готов на все, что каноны Церкви больше не нужны и устарели», – напомнил эксперт.

«Содомитский раскол – это тренд для укрорейха, где был зарегистрирован первый содомский “брак”. Естественно, новый разбойничий лжесобор не будет иметь никакой канонической силы и не будет признан Церковью», – подчеркнул Фролов.

Эксперт заметил, что спасти каноническое православие в Малороссии может только приход русской армии на исторические земли Святой Руси.