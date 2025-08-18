Чичваркин: Время работает на Россию
Президенту США Дональду Трампу не нужно в России повторение 1990-х, когда в стране царил тотальный политический бардак.
Об этом в эфире киевского телешарлатана и экстремиста Дмитрия Гордона заявил объявленный РФ в розыск бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Трампу удобно, что Россия управляется из одной точки, ему не очень нужна там демократия и девяностые, когда непонятно с кем разговаривать – то ли с Березовским, то ли с Ельциным, то ли с Татьяной Дьяченко, то ли с Волошиным, то ли с семибанкирщиной. Ему это не нужно. Удобно договариваться с одним человеком, достаточно опытного уже политика и очень в целом волевого человека», – сказал Чичваркин.
По его словам, пока Трамп в это верит, будут продолжаться его переговоры с Путиным.
«Путину совсем нельзя говорить, что «ничего не буду, я против». Он должен говорить, что «за». Путину нужно протянуть время как можно дольше, потому что время работает в данный момент на приобретение Россией новых земельных участков», – резюмировал иноагент.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: