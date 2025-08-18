Чичваркин: Время работает на Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президенту США Дональду Трампу не нужно в России повторение 1990-х, когда в стране царил тотальный политический бардак.

Об этом в эфире киевского телешарлатана и экстремиста Дмитрия Гордона заявил объявленный РФ в розыск бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трампу удобно, что Россия управляется из одной точки, ему не очень нужна там демократия и девяностые, когда непонятно с кем разговаривать – то ли с Березовским, то ли с Ельциным, то ли с Татьяной Дьяченко, то ли с Волошиным, то ли с семибанкирщиной. Ему это не нужно. Удобно договариваться с одним человеком, достаточно опытного уже политика и очень в целом волевого человека», – сказал Чичваркин.

По его словам, пока Трамп в это верит, будут продолжаться его переговоры с Путиным.