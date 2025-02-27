Бывший регионал с судимостью собрал помощь для ВСУ и сбежал с ней за границу

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Никогда такого не было, и вот опять. Одесские полицаи, а за ними и пропагандистские СМИ трубят о невероятном — военный волонтер спи… списал куда-то полученные миллионы для фронта.

«Злоумышленник собирал деньги на помощь ВСУ, но большую их часть использовал на свои нужды. Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества», — обещают в гестаповской пресс-службе.

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Но могут и дальше обещать, ибо волонтер — ну совершенно внезапно! — «втик» за границу.

По информации полицаев, основатель благотворительного фонда обращался в письмах к предпринимателям о сборе средств на амуницию для военных. И за девять месяцев наколядовал пожертвования на сумму более пяти миллионов гривен, из которых присвоил 3 381 100 гривен.

«Следователи провели ряд обысков, в том числе на территории фонда, во время которых изъяли доказательства причастности фигуранта к преступной деятельности», — заявили в гестапо.

Правда вещдоков, как в случае с сотнями отловленных «русских шпионов», почему-то не предъявили (хз, он не держал в доме матрешек). Да, впрочем, и не надо, ведь это как раз тот случай, когда не просто веришь, а даже удивляешься — а почему спер так мало, ведь военкомы какие-то сраные пару миллионов за раз в блядуариях пропивают.

Как рассказал начальник отдела следственного управления Одесской областной полиции Роман Яловой:

«Под предлогом своей благотворительной деятельности правонарушитель уехал из Украины и стал скрываться. Но мы собрали достаточное количество доказательств и сообщили ему о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. Подозреваемый объявлен в розыск».

Так кем же оказался не наш герой?

О!..

Речь идет о бывшем еще не полицае, а милиционере Сергее Кривенко, который в 2004 году, когда его братья по духу «наколотыми апельсинками» баловались, был уличен в краже слитков ферроникеля со склада торгового порта, и приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и без права работать в правоохранительных органах.

Куда ж, едрить его, податься после отсидки с такой биографией? Конечно, в «Партию регионов» (на самом деле можно в любую) и избраться в глуши, в области.

Но еще более заковыристый вопрос — это куда податься «регионалу» после 2014-го (мента-ворюгу даже на «Миротворец повесили»)??? Ведь в ОПЗЖ только матерых волчар брали, так сказать, в законе — элиту. А как же шелупонь, бывшие менты, наперсточники, цыганщина, гадалки, жулики?.. Правильно — надо стать волонтером и начать со сбора пластиковых крышечек на протезы! А там и большая война…

Ну, как вора изначально взяли в партию — это не вопрос. Но есть другие вопросы.

Первый, это почему лохи сдавали деньги не на раковых детей, котиков-собачек, а на убийц и вору?

И второй… А почему какого-то провинциального цыганчонка объявляют в розыск за присвоение пары миллионов (в ВСУ на них бы все равно десяток яиц закупили), а Притула, Стерненко, Ганул (в каждом хуторе — по сотне своих волонтеров) тырят даже не миллиардами, а миллиардами миллиардов, и им ничего?

А впрочем, вот именно такие нацистские волонтеры мне нравятся! Побольше бы таких. Гвозди бы делать из этих волонтеров!..

И удобрения. Но потом.