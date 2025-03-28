Бундесвер требует продолжать украинскую войну, чтобы не дать России возможность восстановиться

Елена Острякова.  
28.03.2025 12:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Перемирие на Украине якобы ставит под угрозу безопасность Европы.

Об этом генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил в интервью BR24, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перемирие на Украине якобы ставит под угрозу безопасность Европы. Об этом генеральный инспектор бундесвера...

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«Мы не должны рассматривать Украину отдельно от безопасности Европы. Для меня это две стороны одной медали. Мы всегда должны видеть это в общем контексте. Мы должны понимать, что означает прекращение огня и заключение мира на Украине, что означают условия, которые там создаются, в том числе, для безопасности Европы в целом. Конечно же, мир и перемирие обеспечат Путину возможность вывести свой потенциал, свою военную технику, персонал из Украины, а затем нарастить все это. Эту связь нужно видеть снова и снова», – сказал Бройер.

Ранее руководитель разведки Германии Бруно Каль заявил, что в интересах Европы продолжение войны в Украине до 2030 года ради «истощения России».

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