Бундесвер требует продолжать украинскую войну, чтобы не дать России возможность восстановиться

Перемирие на Украине якобы ставит под угрозу безопасность Европы.

Об этом генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил в интервью BR24, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не должны рассматривать Украину отдельно от безопасности Европы. Для меня это две стороны одной медали. Мы всегда должны видеть это в общем контексте. Мы должны понимать, что означает прекращение огня и заключение мира на Украине, что означают условия, которые там создаются, в том числе, для безопасности Европы в целом. Конечно же, мир и перемирие обеспечат Путину возможность вывести свой потенциал, свою военную технику, персонал из Украины, а затем нарастить все это. Эту связь нужно видеть снова и снова», – сказал Бройер.