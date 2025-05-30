«Будут бежать из Киева, цепляясь за электрички – в сторону польской границы» – Коц
Украина обрушится как карточный домик – эта ситуация еще не близко, но ее ростки уже создаются. В конечном итоге киевскому режиму придется бежать, как когда-то это делали афганцы, цепляясь за американские самолеты. В случае же с Украиной – это будут «зацеперы» на электричках в сторону Львова.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не исключаю, что создастся такая военно-политическая ситуация на Украине, когда у них все начнет, как карточный домик, падать – и им будет просто не до обороны вообще: надо свои активы спасать и бежать.
Афганцы бежали на шасси самолетов, а тут они будут как зацеперы ехать на электричках в сторону польской границы. Такой вариант возможен. Сейчас – нет, сейчас даже предпосылок нет. Есть эти маленькие росточки социального напряжения, но в условиях работы репрессивной машины они пока не переросли в полноценные ростки», – отметил он.
«То же самое и о Николаеве, и об Одессе. Понятно, что для того, чтобы Украина нам не мешала жить, ее надо отрезать от Черного моря, нам надо забирать и Харьков, и Чернигов, и Киев, хотя бы половину, и вообще вставать по Днепру. Сейчас на это ресурсов нет, но есть ресурсы для создания условий, чтобы на Украине все начало рушиться, как карточный домик», – заключил Коц.
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