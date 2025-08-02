Развал ЕС и НАТО вследствие «американской Перестройки» – не стопроцентный, но очень вероятный сценарий.

Об этом в интервью пропагандистке Наталье Мосейчук заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (в РФ – в списке террористов), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще в широкие альянсы не до конца верю. Я верю в то, что они могут существовать, но очень ограниченный промежуток времени. Реально существовать, не номинально, и эффективно функционировать. Я верю в двусторонние отношения, верю в те альянсы, которые построены на общей экономике, общей защите своих интересов, общем представлении или их навязывании.

Комментируя мысль пана Суркова, при том, что я его откровенно ненавижу за всё то, что он принёс сюда, а много в чём это именно его заслуга, вся эта искривленная и ненормальная идеология, боюсь, что это один из вероятных вариантов развития событий, если всё будет оставаться так, как есть сейчас. Не стопроцентный, но один из вероятных вариантов», – сказал Буданов.