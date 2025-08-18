Британский министр грозит России вводом «наземных, воздушных и морских сил» на Украину

Анатолий Лапин.  
18.08.2025 15:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 807
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Русофобия, Украина


Гарантии безопасности для Украины со стороны Запада должны обеспечивать наземные, морские и воздушные силы коалиции, в которую войдет и Британия.

Об этом в эфире телеканала SkyNews заявил глава британского министерства по делам ветеранов Стив Киннок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гарантии безопасности для Украины со стороны Запада должны обеспечивать наземные, морские и воздушные силы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень важное решение, когда британский военный персонал будет задействован. Как сказал наш министр обороны, мы сделаем все возможное, будем готовы внести значительный вклад в любые гарантии безопасности, которые будут согласованы со всеми партнерами и союзниками президента Зеленского…

Британские вооруженные силы – одни из лучших в мире. Уверен, мы будем работать с нашими союзниками, включая США, чтобы обеспечить надежную гарантию безопасности.

Она будет включать в себя наземные, морские и воздушные силы, и чтобы эта гарантия была очень-очень сильной, и чтобы когда вы ведете переговоры с кем-то вроде президента Путина, он уважал договоренности, которые он подписывает», – заявил Киннок.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить