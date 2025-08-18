Британский министр грозит России вводом «наземных, воздушных и морских сил» на Украину
Гарантии безопасности для Украины со стороны Запада должны обеспечивать наземные, морские и воздушные силы коалиции, в которую войдет и Британия.
Об этом в эфире телеканала SkyNews заявил глава британского министерства по делам ветеранов Стив Киннок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Очень важное решение, когда британский военный персонал будет задействован. Как сказал наш министр обороны, мы сделаем все возможное, будем готовы внести значительный вклад в любые гарантии безопасности, которые будут согласованы со всеми партнерами и союзниками президента Зеленского…
Британские вооруженные силы – одни из лучших в мире. Уверен, мы будем работать с нашими союзниками, включая США, чтобы обеспечить надежную гарантию безопасности.
Она будет включать в себя наземные, морские и воздушные силы, и чтобы эта гарантия была очень-очень сильной, и чтобы когда вы ведете переговоры с кем-то вроде президента Путина, он уважал договоренности, которые он подписывает», – заявил Киннок.
