Британский коммунист: Нацистское приветствие на приёме – огромный позор нашего посольства в Москве

Алексей Албу.  
22.06.2025 18:28
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Нацизм, Русофобия, Украина


Скандал вокруг нацистского приветствия во время приема в посольстве Великобритании в Москве – не только свидетельство, что приглашения на рауты в дипучреждения получает сомнительная публика. Инцидент вскрывает более серьезную проблему сотрудничества Лондона с правыми нацистскими группировками, когда их выгодно использовать в противостоянии с Россией.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Теодор Рассел, секретарь Новой Коммунистической партии Британии.

Скандал вокруг нацистского приветствия во время приема в посольстве Великобритании в Москве – не...

«Нацистское приветствие, сделанное с балкона посольства Великобритании в Москве богатым российским светским львом Степаном Вишневским, является огромным позором для посольства, Министерства иностранных дел и правительства Великобритании. Поэтому, естественно, об этом не сообщило ни одно британское или западное СМИ. Хотя, может, это на самом деле было приветствие в честь Илона Маска?» – иронично сказал Рассел.

Он полагает, что «на следующее утро британский посол был не в лучшем настроении и ожидал вопросов от своего начальства в Уайтхолле». Официально Лондон открещивается от сотрудничества с нацистами, хотя не видит никаких противоречий с этим, поддерживая бандеровский режим на Украине, списывая все упрёки на «российскую пропаганду».

«Западные СМИ сообщали о нацистах на Украине в течение многих лет и даже после 2022 года. Однако, надо сказать, лишь изредка, и авторы таких отчетов столкнулись либо с немедленной безработицей, либо с согласием на «свежий подход» к своей работе.

Но за этим инцидентом стоит очень серьезная правда: британское государство давно и широко сотрудничает с нацистскими группировками на Украине, в частности с «Азовом», «Свободой», «Правым сектором» и «Центурией» (все перечисленные – запрещены в РФ, – прим. ред.). И каждый день мы слышим новые сообщения о том, что эти фашисты без разбора убивают граждан всех возрастов и обоих полов, например, тех людей, которые отказываются выполнять приказы украинских властей покинуть свои родные города, когда украинские военные вынуждены их оставить.

Однако британское государство – независимо от того, какая партия находится у власти, – очень озабочено тем, чтобы полностью скрыть все доказательства своего «партнерства» с бандеровцами.

Насколько мне известно, занавес был поднят только один раз, когда веб-сайт Declassified UK опубликовал фотографии, где британские военные офицеры встречаются со своими коллегами из Нацгвардии в Киеве в сентябре 2021 года. Интересно отметить, что на фотографиях все британские офицеры выглядят крайне встревоженными. Возможно, они сами сомневались в том, стоит ли работать с такими жестокими бандитами?» – рассуждает британский коммунист.

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