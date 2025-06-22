«Большое заблуждение»: в Европе начали догадываться о том, что в случае чего – НАТО их не спасет
Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung публикует большой материал с критикой НАТО, обвиняя его в «слабости». Материал обозревателя NZZ Андреаса Рюеша озаглавлен так: «Большое заблуждение относительно НАТО: почему самый мощный альянс в мире слаб без политической воли».
«В течение десятилетий членство в НАТО считалось лучшей гарантией безопасности. Но Дональд Трамп вверг альянс в кризис. Поэтому стоит взглянуть на то, что действительно стоит по мифической статье 5 о взаимной помощи.
По окончании Холодной войны все были убеждены, что ни один противник не отважится на военное вторжение в европейскую страну-члена НАТО. Ведь от этого защищала упомянутая статья Североатлантического договора.
Сегодня, однако, эта вера пошатнулась, особенно в свете саммита НАТО, который состоится на следующей неделе — первой по возвращении Дональда Трампа в Белый дом», – говорится в публикации.
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Издание напоминает, что в статье 5 стороны договора обязуются рассматривать нападение на одного из членов союза как нападение на всех.
«Так, например, тот, кто решил напасть на маленький Люксембург, автоматически вступил бы в конфликт с США. Членство в мощнейшем военном блоке мира на протяжении десятилетий отпугивало всех противников и одновременно означало гарантию безопасности для все большего количества европейских государств: за 76 лет существования альянс вырос с 12 до 32 членов. Два последних, Финляндия и Швеция, присоединились к НАТО после российского вторжения в Украину», – пишет автор.
Однако, добавляет он, с избранием Трампа ситуация радикально поменялась.
«Верность США альянсу больше не считается само собой разумеющейся, и НАТО погружается в глубочайший кризис за всю свою историю. Проблема не в том, что Трамп угрожает выходом своей страны из альянса, как он это делал в первом сроке. Но он делает относительной обязанность США по оказанию помощи и тем самым подрывает авторитет альянса», – говорится в материале.
В лагере трампистов набирает обороты идея «спящего НАТО». В такой конструкции Америка была бы лишь «молчаливым партнером».
«Внезапно статья 5 перестала быть волшебным словом, а стала пассажем, заслуживающим более тщательного рассмотрения», – сетует автор.
«Что произойдет, например, в случае, если Кремль решит захватить сухопутный короткий коридор протяженностью 65 километров, ведущий к русскому Калининградскому анклаву? Чтобы создать такое соединение, России пришлось бы напасть на члена НАТО Литву, вероятно, также на Польшу. Эти две страны немедленно обратились бы за помощью к союзникам.
Однако Договор НАТО ни в коем случае не говорит, что в таком случае все члены альянса автоматически вступают в войну против России. Союзники даже не обязаны оказывать военную помощь», – утверждает автор статьи.
Статья 5, пишет он, удивительно расплывчата. Члены НАТО могут по своему усмотрению решать, насколько далеко они готовы зайти в поддержку подвергшихся нападению союзников. Вместо отправки войск некоторые могут ограничиться материальной помощью или даже экономическими санкциями.
«В ходе переговоров по договору НАТО один из республиканских сенаторов США саркастически спросил, можно ли выполнить свои союзнические обязательства «поставкой десяти галлонов нефти», если это будет признано достаточным», – отмечает швейцарский автор.
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