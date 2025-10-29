Больше не Наталья: Поклонская сменила имя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывшая героиня Русской весны Наталья Поклонская, не так давно перешедшая из Православия в язычество, сменила и своё имя в документах.

Об этом рассказал радиоведущий Сергей Мардан, утверждающий, что Поклонская подала иск против него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мардан получил иск о защите чести и достоинства, откуда и узнал о смене имени. Кстати, сам Мардан там указан под фамилией Ключенков.

«Наталья Владимировна в очередной раз решила сделать крутой поворот в своей жизни и снова решила кардинально поменять идентичность. Наталья Владимировна Поклонская больше не Наталья, она теперь Радведа Владимировна Поклонская. Так следует из материалов судебного иска, который мадам или пани Поклонская подала к вашему покорному слуге по причине публикации якобы недостоверных сведений о ней. Это то, что называется иск защиты чести и достоинства. Главное, чтобы вы понимали, теперь, чтобы не вляпаться в публикацию недостоверных сведений, все должны именовать Радведу Владимировну именно что Радведой Владимировной, а никакой не Натальей», – иронизирует журналист.

Поклонская же в своем блоге косвенно подтвердила информацию Мардана, назвав его «рефлексирующей дамочкой»: