Несмотря на все заявления, украинское командование продолжает практику сбора мобилизованных в отдельные бригады, где они не могут толком получить ни опыта, ни знаний.

Об этом в интервью пропагандистке Янине Соколовой заявил комвзвода нацистского батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, сейчас ещё формируется в тылах 159-я, 160-я, 161-я, 162-я [бригады], хотя говорили, что формироваться они уже не будут. Мобилизованные идут не в нормальные бригады учиться, а реально сидят там. Штат у бригад полностью новый, потому что нет опытных бойцов. Они их ничему толком обучить не могут. А если кто-то что-то и видел, то в основном в такие бригады отправляют низший сорт офицерского состава – бухари и т.д. Это абсолютно бесполезные организмы, которые просто теряют людей. И дело не в названии бригады, и не в людях, которые руководят. Поставь меня в ту бригаду, я там ничего не смогу сделать, потому что рядом со мной люди, которые не понимают, что и для чего я делаю. Эти новенькие должны поступать в опытные бригады, чтобы обрастать своим опытом», – сокрушался Бунятов.

Вместо этого, констатировал он, по факту – формируются «бригады гражданских».