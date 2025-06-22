«Берегись, Португалия! Русские могут ударить Европу с двух фронтов» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.06.2025 21:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 50
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дерзость и экономические возможности на данном этапе позволяют русским вести наступательные действия на Европу по двум фронтам.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дерзость и экономические возможности на данном этапе позволяют русским вести наступательные действия на Европу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть определённое прозрение Европы в понимании степени угрозы со стороны РФ. Не всюду. Я скажу так, в определённых моментах некоторые ещё думают – ну, может, договоримся, может, до нас не дойдут. Разумеется, та же самая Португалия может чувствовать себя значительно безопаснее, с точки зрения сухопутных действий.

Однако та же Португалия не может не учитывать, что высадка российских военных в Атлантическом океане на португальский берег – тоже возможна. И ведение наступательных действий на два фронта со стороны Пиренейского полуострова и со стороны Сувалкского коридора тоже возможно», – вещал Кривонос.

«Русские способны на множество таких интересных вещей, и их дерзость и экономическая возможность на данном этапе позволяет это делать», – предупредил укро-генерал.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить