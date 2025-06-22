Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С 2014 года на фоне постоянно обстреливаемого Донецка «расцветал» Мариуполь.

Об этом замкомандира 1-го нацистского корпуса «Азов» (запрещён в РФ) Святослав «Калына» Паламар заявил в интервью признанному в РФ экстремистом и террористом киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Гордон отметил, что, по его данным, «Донецк не был таким ватным, как Мариуполь, а Мариуполь – это гайки вообще».

«Нет. Во-первых, когда ты коренному в Мариуполе говоришь – ты из Донецка? Нет, я из Приазовья. У них были свои истории. Я помню, как менялся Мариуполь с 2014 года, и со сменой ландшафтного дизайна, менялись люди. И вообще, я думаю, варварское обращение с этим городом нашего врага заключалось не только в каких-то военных целях, а такая идеологическая месть. Если сравнить – разница колоссальная. Донецк приходил в упадок после 2014 года, а Мариуполь расцветал», – возражал Паламар.

В то же время он посетовал, что после начала СВО «не встретил колоссального сопротивления местного населения, как в Киеве».

«Но нельзя сказать и что местные не приобщались, приобщались. Это не была вата», – трепался нацист.

Гордон спросил, много ли кто в Мариуполе ждал Россию.