Азербайджан может выдавить российскую базу из Армении

Елена Острякова.  
11.07.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Турция


Недавняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Объединенных Арабских эмиратах может привести к досрочному выводу российских военных из Армении и ликвидации базы в Гюмри.

Об этом азербайджанский журналист Ильхам Исмаил заявил в интервью украинскому радио НВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Объединенных Арабских...

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«Я думаю, что встреча в Абу-Даби будет подталкивать нас в регионе к миру, стабильности и экономическому развитию. И когда это все будет, наверное, Армения не будет ждать до 2041 года, чтобы там была российская военная база в Гюмри. Думаю, в ближайшие годы выгонят их отсюда. Скажут: мы не нуждаемся. Потому что это создавалось против Турции когда-то в советское время. А если завтра откроется дорога между Турцией и Арменией, экономическая зависимость Армении от России уменьшится, и Турция будет уже дружественным государством. А тогда зачем в Гюмри российская база?», – вещал Исмаил.

Он напомнил, что между Турцией и Азербайджаном есть стратегическая договоренность об оказании друг другу военной помощи.

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